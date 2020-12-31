В Нижегородской области арестовали сбившего четырёх подростков водителя

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Во время драки в дагестанском городе Каспийск погиб один человек, которого случайно застрелил сотрудник полиции.

Полиция выехала на сообщение о драке, в ходе которой парень избивал девушку. Участник потасовки начал кидаться на сотрудников правопорядка. Один из полицейских попытался сделать предупредительный выстрел, но попал нарушителю в...