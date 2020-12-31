В Нижегородской области арестовали сбившего четырёх подростков водителя

Водителю, сбившему четырёх подростков в ночь на 1 января в Нижегородской области, избрали арест в качестве меры пресечения.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу, сообщает областное СУ СК РФ. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
30-летний обвиняемый свою вину признал. Расследование продолжается.
Согласно данным следствия, инцидент произошёл ночью 1 января на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи посёлка Дружный Кстовского района. Пьяный мужчина, находившийся за рулём автомобиля марки Kia Rio, наехал на подростков 12–15 лет.
Как писал NEWS.ru, пострадавших доставили в областную детскую больницу. Один из подростков находится в реанимации, ещё двое помещены в нейрохирургическое отделение, а четвёртый — в травматологическое. Состояние детей оценивается врачами как тяжёлое.