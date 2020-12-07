В Нижегородской области 84 человека эвакуировали из горящего дома

https://static.news.ru/photo/6a93b7ba-38b5-11eb-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерия Антонова/vk.com

В Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар в 25-этажном жилом доме. Из здания были эвакуированы 84 человека, из них 15 детей.

Пожар произошёл в одной из квартир 25-этажного дома. Всего эвакуировано 84 человека, из них 15 детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона журналистам ТАСС.

В настоящее время нет никакой информации о пострадавших.

Как сообщает «Комсомольская правда — Нижний Новгород», пожар вспыхнул на 16-м этаже дома № 88 по улице Циолковского. Возгоранию присвоен второй ранг опасности. Всего в тушении задействованы 48 человек и 12 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, в Москве 6 декабря произошёл пожар в доме 1917 года постройки. Возгорание случилось по адресу: Богоявленский переулок, дом 3, строение 1. В момент пожара здание находилось на реконструкции, его кадастровая стоимость составляет более 750 млн рублей. В результате произошедшего никто не пострадал.