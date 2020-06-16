В Назрани задержаны подозреваемые в причастности к перестрелке

https://static.news.ru/photo/8b79650c-b074-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: 06.мвд.рф

В Назрани задержаны предполагаемые участники перестрелки, жертвами которой стали четыре человека, включая сотрудников полиции и Росгвардии.

Задержаны несколько человек, которые, по предварительным данным, участвовали в данном конфликте и непосредственно в перестрелке, — рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время с этими людьми проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Перестрелка на окраине Альтиевского административного округа города Назрани произошла 16 июня. Причиной конфликта стал спор между двумя братьями, которые не поделили между собой участок земли. В общей сложности в инциденте участвовали 15 человек. Помимо четырёх погибших, ещё три человека получили ранения. Они госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц).

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудник Росгвардии, погибший во время перестрелки, не был участником конфликта. Он приехал на обед, когда велась стрельба, и получил пулю на пороге своего дома. С места инцидента пропало его служебное оружие и боеприпасы. Предполагается, что они были похищены участниками перестрелки.