В Находке обстреляли машину жаловавшегося на низкую зарплату врача

https://static.news.ru/photo/16ee1dfa-7689-11eb-afb7-96000091f725_660.jpg Наталья Пежемская Фото: SotaVision/twitter.com

Врач городской больницы Находки Наталья Пежемская заявила о нападении неизвестного, которое произошло после того, как она приняла участие в съёмках видеоролика, посвящённого низким зарплатам медицинских работников.

Как сообщает Sota Vision, вместе с коллегами женщина записала видео, на котором медики пожаловались на заниженные зарплаты. По их словам, вместо фигурирующих в отчётах 50 тысяч рублей им выплачивают всего по 18 тысяч рублей.

В ночь на 23 февраля неизвестные обстреляли на парковке автомобиль Пежемской. Врач считает, что это было не случайное хулиганство, а злоумышленник прекрасно знал, кому принадлежит машина. Медик разместила видеообращение, в котором обратилась к главному следователю Приморского края.

Если это не давление на меня, то скажите, что это такое? — спросила врач.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о необходимости защитить врачей. Он отметил, что на сегодняшний день врачебное общество абсолютно беззащитно. Заявления Рошаля связаны с недавним нападением на врача детской областной больницы в городе Пскове. Инцидент случился из-за того, что у мужчины скончалась от лейкоза маленькая дочь. Он нанёс ножевое ранение врачу, который лечил ребёнка, писал NEWS.ru.