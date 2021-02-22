В Находке обстреляли машину жаловавшегося на низкую зарплату врача

Врач городской больницы Находки Наталья Пежемская заявила о нападении неизвестного, которое произошло после того, как она приняла участие в съёмках видеоролика, посвящённого низким зарплатам медицинских работников.
Как
В ночь на 23 февраля неизвестные обстреляли на парковке автомобиль Пежемской. Врач считает, что это было не случайное хулиганство, а злоумышленник прекрасно знал, кому принадлежит машина. Медик разместила видеообращение, в котором обратилась к главному следователю Приморского края.
Если это не давление на меня, то скажите, что это такое? — спросила врач.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о необходимости защитить врачей. Он отметил, что на сегодняшний день врачебное общество абсолютно беззащитно. Заявления Рошаля связаны с недавним нападением на врача детской областной больницы в городе Пскове. Инцидент случился из-за того, что у мужчины скончалась от лейкоза маленькая дочь. Он нанёс ножевое ранение врачу, который лечил ребёнка, писал NEWS.ru.