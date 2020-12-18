Российский сапёр погиб в Карабахе при разминировании

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Офицер российской армии погиб при разминировании территории в районе города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Инцидент произошёл 17 декабря. Погибший был членом группы разминирования Международного противоминного центра.

При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отмечают, что офицеру после подрыва оперативно оказали медицинскую помощь, однако он скончался при транспортировке в медучреждение. Семье военнослужащего окажут всю необходимую поддержку и помощь.

14 декабря азербайджанский военный и двое мирных жителей подорвались на мине. Инцидент произошёл в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе Азербайджана на территории села Шахбулаг, передавал NEWS.ru. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.