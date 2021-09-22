В МВД рассказали о подозреваемом в убийстве семьи Кировграде

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве жительницы Кировграда и двух её малолетних детей. Им оказался местный житель 1983 года рождения по фамилии Насртдинов. Он уже дал признательные показания. Об этом рассказал представитель главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый ранее был неоднократно судим за грабёж, убийство, вымогательство и хищение автотранспорта. Он освободился из мест заключения в 2017 году и работал в Кировграде на одной из автомоек.

С будущей жертвой подозреваемый познакомился на работе, когда та приехала помыть свой автомобиль. Через некоторое время он поссорился со своей сожительницей, а новая знакомая помогла ему снять жильё.

В день убийства Насртдинов пришёл к женщине в гости, принеся с собой алкоголь, а для её детей — сладости. В ходе распития спиртного женщина и мужчина поссорились, тот потерял над собой контроль и убил сначала её, а затем и детей. Для сокрытия преступления он устроил пожар в квартире.

Подозреваемого задержали на работе. В ходе обыска полицейские нашли у него золотые украшения и телефон убитой.

Ранее сообщалось, что тела женщины и двух детей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти нашли в Кировграде после тушения пожара. Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.