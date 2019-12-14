https://static.news.ru/photo/e77f9a9e-ea07-11e9-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники пресс-службы главка МВД по Нижегородской области предположили, что причиной аварии, в которой пострадали 25 человек, могла стать сложная погодная обстановка.

По данным правоохранительных органов, во время ДТП на территории района шёл дождь со снегом. Из-за этого водитель не смог справиться с управлением.

По предварительным данным, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка — на момент происшествия в Балахнинском районе шел дождь со снегом, — приводит сообщение регионального главка МВД РИА Новости.

Ранее NEWS.ru передавал, что в Балахнинском районе Нижегородской области произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.