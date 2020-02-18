https://static.news.ru/photo/37f15398-5239-11ea-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Военнослужащий в Мурманской области совершил самоубийство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Мужчина, проходивший службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде, по предварительным данным, покончил с собой, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

К данному моменту информации о том, проходил погибший срочную службу или служил по контракту, нет.

Как ранее писал NEWS.ru, хирург-офтальмолог из подмосковного Долгопрудного был найден мёртвым в собственной ванной. Его тело обнаружила тёща, которая проживала в этой же квартире. По некоторым сведениям, медик решил свести счёты с жизнью поле того, как у него диагностировали рак.