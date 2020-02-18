Военнослужащий в Мурманской области совершил самоубийство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Мужчина, проходивший службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде, по предварительным данным, покончил с собой, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
К данному моменту информации о том, проходил погибший срочную службу или служил по контракту, нет.
Как ранее писал NEWS.ru, хирург-офтальмолог из подмосковного Долгопрудного был найден мёртвым в собственной ванной. Его тело обнаружила тёща, которая проживала в этой же квартире. По некоторым сведениям, медик решил свести счёты с жизнью поле того, как у него диагностировали рак.
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