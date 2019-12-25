В Кандалакшском районе Мурманской области проходили военные учения, во время которых погиб военнослужащий-контрактник.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с оружием. Врачи пытались спасти молодого человека, однако ранения оказались смертельными,
Как ранее писал NEWS.ru, в Забайкалье на танковом полигоне во время занятий погиб инструктор. По информации пресс-службы Восточного военного округа, он находился на службе по контракту.
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