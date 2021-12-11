В Москве жестоко избили сына звезды «Ликвидации»

В Москве жестоко избили сына актёра из фильма «Ликвидация» Максима Дрозда Егора. Молодой человек находится в тяжёлом состоянии в больнице. Врачи диагностировали у него множественные травмы, в том числе ушиб мозга и переломы костей черепа, сообщает MK.RU.
Сын находится в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении, — написал Максим Дрозд в Instagram.
По данным издания, драка
Как сообщает РЕН ТВ, врачи
Ранее сообщалось, что после жестокого избиения умер бывший первый заместитель министра энергетики России Леонид Тропко. Нападение на него было совершено ещё в ноябре, после чего он с многочисленными травмами находился в больнице.
Перед избиением у бывшего чиновника возник конфликт с молодым человеком из-за подъездной двери. СМИ сообщили, что нападавшим оказался близкий друг актёра Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский. Сам он данную информацию опроверг.