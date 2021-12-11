В Москве жестоко избили сына звезды «Ликвидации»

В Москве жестоко избили сына актёра из фильма «Ликвидация» Максима Дрозда Егора. Молодой человек находится в тяжёлом состоянии в больнице. Врачи диагностировали у него множественные травмы, в том числе ушиб мозга и переломы костей черепа, сообщает MK.RU.

Сын находится в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении, — написал Максим Дрозд в Instagram.

По данным издания, драка произошла в вечером в субботу, 11 декабря, в одном из московских баров. Конфликт вспыхнул между между молодым человеком и неизвестным. По предварительным данным, участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Егор получил сильный удар по голове и потерял сознание. Он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени С. П. Боткина.

Как сообщает РЕН ТВ, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, субдуральную гематому, а также контузию левой лобной доли головного мозга. У молодого человека сломаны клиновидная кость черепа, височная и теменная кости, основание черепа.

Ранее сообщалось, что после жестокого избиения умер бывший первый заместитель министра энергетики России Леонид Тропко. Нападение на него было совершено ещё в ноябре, после чего он с многочисленными травмами находился в больнице.

Перед избиением у бывшего чиновника возник конфликт с молодым человеком из-за подъездной двери. СМИ сообщили, что нападавшим оказался близкий друг актёра Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский. Сам он данную информацию опроверг.