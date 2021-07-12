В Москве женщину изнасиловали и выбросили с четвёртого этажа

В центре Москвы 37-летний Руслан Кокаев изнасиловал свою сожительницу в квартире на Шелепихинской набережной, после чего порезал и вытолкнул из окна четвёртого этажа. 20-летняя Аминат Бобоева госпитализирована с множественными колото-резаными ранами и переломом таза, сообщает Telegram-канал «112».

Преступник скрылся на «Мерседесе» чёрного цвета. Мужчина зарегистрирован в Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестного, который дважды за четыре дня изнасиловал 13-летнюю девочку. Преступления были совершены в промежутке с 08:00 до 10:00 часов. С заявлением к правоохранителям обратился отец пострадавшей.

Инцидент произошёл в вагоне состава на станции «Площадь Александра Невского» 30 ноября и 2 декабря. Как отмечается, девочка не сразу призналась родителям в случившемся. По словам отца школьницы, насильник применил физическую силу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На педофила составили ориентировку и объявили в розыск.

Кроме того, до этого депутат алтайского госсобрания от КПРФ Александр Коршук был арестован по подозрению в педофилии. Его обвинили в изнасиловании 14-летней племянницы жены, совершённом три года назад. По версии следствия, в 2019 году 47-летний парламентарий изнасиловал школьницу в своей квартире в Барнауле. Девочка была так напугана, что о случившемся смогла рассказать только сейчас. 26 ноября суд арестовал коммуниста сроком на два месяца. Ему может грозить до 15 лет колонии.