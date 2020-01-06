https://static.news.ru/photo/828cdc86-3071-11ea-80f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали проверку после падения жительницы столицы на козырёк подъезда дома на улице Трофимова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

СК по данному факту начал проверку. Причины падения неизвестны, — сказал собеседник ТАСС.

При этом источник отметил, что о состоянии женщины на данный момент информации нет.

Как писал NEWS.ru, россиянка, проживающая на Ленинском проспекте в Москве, 5 января подала заявление в полицию по факту кражи. Правоохранители установили, что неизвестный проник в квартиру женщины и вынес оттуда серебряные рюмки, часы и деньги.