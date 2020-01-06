Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали проверку после падения жительницы столицы на козырёк подъезда дома на улице Трофимова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

СК по данному факту начал проверку. Причины падения неизвестны, — сказал собеседник ТАСС.

При этом источник отметил, что о состоянии женщины на данный момент информации нет.

Как писал NEWS.ru, россиянка, проживающая на Ленинском проспекте в Москве, 5 января подала заявление в полицию по факту кражи. Правоохранители установили, что неизвестный проник в квартиру женщины и вынес оттуда серебряные рюмки, часы и деньги.

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