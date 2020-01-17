Московские полицейские задержали подозреваемого в убийстве после жалобы жителей многоквартирного дома на громкую музыку. По их словам, шум досаждал им в течение нескольких дней.
Инцидент произошёл в Щербинке,
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Выяснилось, что убийство произошло ещё 7 января. Всё это время жильцы терпели громкую музыку.
Ранее на Камчатке, как писал NEWS.ru, мужчина убил двоих коллег, которые избили его и заставили готовить ужин, пока сами распивали спиртное.
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