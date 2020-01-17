https://static.news.ru/photo/d32d7e34-39d6-11ea-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские полицейские задержали подозреваемого в убийстве после жалобы жителей многоквартирного дома на громкую музыку. По их словам, шум досаждал им в течение нескольких дней.

Инцидент произошёл в Щербинке, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. В квартире, которая привлекла внимание соседей, дверь никто не открыл. После того как её вскрыли с помощью сотрудников МЧС, на кухне было найдено тело пожилого хозяина с колото-резаными ранениями груди.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Выяснилось, что убийство произошло ещё 7 января. Всё это время жильцы терпели громкую музыку.

Ранее на Камчатке, как писал NEWS.ru, мужчина убил двоих коллег, которые избили его и заставили готовить ужин, пока сами распивали спиртное.