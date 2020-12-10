В Москве завели дело против женщины, отправившей подростку фото груди

https://static.news.ru/photo/d5f5c148-3b11-11eb-a59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В российской столице полицейские завели уголовное дело о развратных действиях в отношении 36-летней женщины, отправившей 15-летнему племяннику подруги фото обнажённой груди.

Женщина предстанет перед судом. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», ранее оба были знакомы друг с другом. После произошедшего женщина заявила, что инициатором их переписки стал сам подросток. Сначала он слал ей стихи о любви, потом начал присылать фотографии гениталий. Ещё позже юноша попросил её купить ему бутылку водки.

По словам москвички, она не могла прекратить общение из-за агрессивного поведения подростка. Когда она отказалась покупать ему водку, он рассказал о переписке матери, а та обратилась в полицию. В отношении женщины заведено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев, которого подозревали в совращении детей, признал вину. Экс-чиновника задержали 9 октября.