В Москве закрыли доступ на Красную площадь из-за забытого пакета

https://static.news.ru/photo/67658f1a-8fd0-11eb-babf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доступ на Красную площадь в Москве 28 марта днём был на некоторое время ограничен силовиками. Причиной стал обнаруженный бесхозный пакет.

Правоохранительные органы были приведены в состояние повышенной готовности. Началась проверка по факту инцидента. Полицейские установили владельца пакета, однако он самостоятельно вспомнил о нём и вернулся, чтобы забрать забытую вещь, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны.

После этого было принято решение вновь открыть доступ на площадь.

Вечером предыдущего дня, как писал NEWS.ru, Красная площадь погрузилась во тьму. Внешнее освещение Московского Кремля, Дома правительства и более двух тысяч других значимых зданий столицы отключили на один час электричество и внешнюю подсветку в ходе глобальной экологической акции «Час Земли».