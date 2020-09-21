В Москве загорелся туберкулёзный диспансер

https://static.news.ru/photo/a080b6f6-fc34-11ea-afa5-fa163e074e61_660.jpg Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза Фото: mkramn.ru

Пожар произошёл в туберкулёзном диспансере в Москве, в настоящее время из больницы эвакуируют пациентов и персонал.

Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, речь идёт о медицинском учреждении на Яузской аллее. Возгорание отмечено на первом этаже тубдиспансера. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, данных о пострадавших пока нет.

Общая площадь возгорания составила два квадратных метра, передаёт РИА Новости.

17 сентября в Красноярске загорелась частная наркологическая клиника. Как писал NEWS.ru, в результате происшествия пострадали шесть человек, четверо из них позже скончались. Очаг пожара находился в одном из расположенных на первом этаже клиники кабинетов. Его площадь составила десять квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать неосторожное обращение с огнём и неисправность в электрооборудовании клиники.