В Москве загорелся туберкулёзный диспансер

Пожар произошёл в туберкулёзном диспансере в Москве, в настоящее время из больницы эвакуируют пациентов и персонал.
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Общая площадь возгорания составила два квадратных метра,
17 сентября в Красноярске загорелась частная наркологическая клиника. Как писал NEWS.ru, в результате происшествия пострадали шесть человек, четверо из них позже скончались. Очаг пожара находился в одном из расположенных на первом этаже клиники кабинетов. Его площадь составила десять квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать неосторожное обращение с огнём и неисправность в электрооборудовании клиники.
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