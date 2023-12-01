Рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы загорелся 1 декабря. Пожар вспыхнул в торговых павильонах на 20-й линии и стал распространяться на другие объекты, началась эвакуация.
По состоянию на 13:30 1 декабря площадь пожара достигла 350 квадратных метров. Пострадали по меньшей мере два человека.
Как горит «Садовод» и как его тушат — в галерее NEWS.ru.
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»