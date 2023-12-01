В Москве загорелся крупный рынок «Садовод»: фото пожара NEWS.ru показывает фото с пожара на рынке «Садовод» в Москве 1 декабря 2023 года

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы загорелся 1 декабря. Пожар вспыхнул в торговых павильонах на 20-й линии и стал распространяться на другие объекты, началась эвакуация.

По состоянию на 13:30 1 декабря площадь пожара достигла 350 квадратных метров. Пострадали по меньшей мере два человека.

Как горит «Садовод» и как его тушат — в галерее NEWS.ru.

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