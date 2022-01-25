В Москве загорелся бизнес-центр на Баррикадной

В центре Москвы во вторник, 25 января, загорелся бизнес-центр на Баррикадной, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев происшествия. На опубликованных кадрах видно, что дым валит с верхних этажей здания. Каких-либо подробностей инцидента не приводится.
Отмечается, что пожар был ликвидирован, информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что из общежития на юго-западе Москвы из-за пожара эвакуировали более 500 человек.
Инцидент произошёл в здании на проспекте 60-летия Октября, 15. Загорелся мусоропровод общежития. Площадь пожара составила пять квадратных метров.