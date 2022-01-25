18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр на Баррикадной

14:01, 25 января 2022
В Москве загорелся бизнес-центр на Баррикадной Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В центре Москвы во вторник, 25 января, загорелся бизнес-центр на Баррикадной, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев происшествия. На опубликованных кадрах видно, что дым валит с верхних этажей здания. Каких-либо подробностей инцидента не приводится.

Отмечается, что пожар был ликвидирован, информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из общежития на юго-западе Москвы из-за пожара эвакуировали более 500 человек.

Инцидент произошёл в здании на проспекте 60-летия Октября, 15. Загорелся мусоропровод общежития. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео