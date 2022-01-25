В Москве загорелся бизнес-центр на Баррикадной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Великих Луках Псковской области почти 50 кошек и одна собака погибли при пожаре в жилом доме. Как сообщили в областном ГУ МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в холодильнике.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в жилом доме, распложенном в Портовом переулке. Пожар охватил кровлю на площади 20 кв. м, внутри дом полностью выгорел. В отдельном помещении находились кошки. По...