В Москве загорелось историческое здание середины XX века

На Большой Дорогомиловской улице в Москве загорелось историческое 14-этажное здание постройки середины XX века. Огонь распространяется по кровле.
На Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом, —
сообщилиТАСС в экстренных службах.
Загорелись строительный мусор и стройматериалы. Пожарные эвакуируют людей из горящей части здания.
В разное время в этом доме проживали сын Бориса Пастернака, литературовед Евгений Пастернак, а также первый директор ПКиО им. Горького Бетти Глан.
Как писал NEWS.ru, в центре Москвы загорелось здание на улице Тараса Шевченко. На месте ЧП работают экстренные службы. Над зданием виден густой чёрный дым.