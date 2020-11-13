В Москве загорелось историческое здание середины XX века

https://static.news.ru/photo/5cedf5f2-275e-11eb-acc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Большой Дорогомиловской улице в Москве загорелось историческое 14-этажное здание постройки середины XX века. Огонь распространяется по кровле.

На Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом, — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Загорелись строительный мусор и стройматериалы. Пожарные эвакуируют людей из горящей части здания.

В разное время в этом доме проживали сын Бориса Пастернака, литературовед Евгений Пастернак, а также первый директор ПКиО им. Горького Бетти Глан.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы загорелось здание на улице Тараса Шевченко. На месте ЧП работают экстренные службы. Над зданием виден густой чёрный дым.