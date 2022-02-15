В Москве загорелись складские помещения с бытовой химией

В Москве горят складских помещениях, в которых хранится бытовая химия. По данным РЕН ТВ, возгорание возникло в зданиях на проезде Завода Серп и Молот. В настоящее время на месте происшествия отмечается сильное задымление.

По предварительным данным, горит бытовая химия. Пожару присвоен первый ранг. Очаг пожара пока не обнаружен. Информации о пострадавших пока не поступало.

Для тушения огня пожарные планируют применить авиацию.

Ранее пять человек погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме. Полицейские нашли тела четырёх детей в возрасте от года до десяти лет и их матери. Известно, что семья состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, а дети росли в антисанитарных условиях.

Погибли два мальчика и две девочки. Возраст жертв — один год, четыре, пять и десять лет. Позже в помещении нашли тело женщины. Дети проживали с матерью-одиночкой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ещё один пожар с человеческими жертвами произошёл в Якутии. Там при возгорании частного дома в селе Сунтар погибла семья с четырьмя детьми.