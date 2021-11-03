В Москве задержан четвёртый участник нападения в Новых Ватутинках

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Сотрудниками полиции был задержан четвёртый участник конфликта, закончившегося дракой в Новой Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвёртого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве, — говорится в сообщении.

Согласно уточнённой информации, мужчину 2002 года рождения задержали ночью, он уже находится в территориальном подразделении полиции.

Ранее стало известно, что у двоих из напавших в четверг на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».