В Москве задержан четвёртый участник нападения в Новых Ватутинках
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:33, 06 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудниками полиции был задержан четвёртый участник конфликта, закончившегося дракой в Новой Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвёртого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве, — говорится в сообщении.
Согласно уточнённой информации, мужчину 2002 года рождения задержали ночью, он уже находится в территориальном подразделении полиции.
Ранее стало известно, что у двоих из напавших в четверг на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».
Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».