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Происшествия

В Москве задержали повредившего инсталляцию бабушки со знаменем мужчину

21:24, 24 апреля 2022
В Москве задержали повредившего инсталляцию бабушки со знаменем мужчину Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина, повредивший инсталляцию украинской бабушки со знаменем в Куркино, задержан полицией в Москве. На него составлен протокол о дискредитации действий российских военных, пишет ТАСС.

Работники стоматологической клиники, расположенной на Куркинском шоссе, обратились в полицию 28 апреля. Они сообщили, что неизвестные повредили инсталляцию в поддержку ВС РФ. Ростовая фигура в виде пожилой женщины со знаменем находилась у входа в учреждение, злоумышленник отломил её верхнюю часть.

24-летний житель Москвы, а также ряд граждан, находившихся с ним в момент совершения правонарушения, были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства, — приводит агентство сообщение официального представителя МВД Ирины Волк.

На задержанного составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, также на злоумышленника и его приятелей составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Накануне в Сети появилось видео, где мужчина ударом руки сломал фигуру бабушки с флагом СССР. Пожилая жительница украинского села прославилась в интернете после того, как вышла к бойцам ВСУ с Красным Знаменем Победы, ошибочно приняв их за русских солдат. После того как бойцы растоптали флаг, она отказалась брать у них продукты.

Изображение бабушки со знаменем появилось на шевронах защитников Донбасса и на стрит-артах в городах России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал нанести изображение храброй женщины на ракету-носитель, которая в ближайшее время отправится в космос.

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