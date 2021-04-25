ФСБ задержала в Москве пособников нелегальных мигрантов

https://static.news.ru/photo/9a71b9a4-a66b-11eb-b989-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали преступную группу, занимавшуюся легализацией иностранцев в России, выявлено пять подпольных типографией по изготовлению для них документов. Таким образом, злоумышленники помогали мигрантам незаконно въезжать в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и Главного следственного управления СК по Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей легализацию иностранных граждан на территории РФ, — рассказали в ведомстве.

В ходе следственных мероприятий у предполагаемых пособников были изъяты более 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций. Кроме того, специалисты обнаружили штампы медицинский организаций, а также более 2,5 тысячи бланков для различных документов, в том числе паспортов, водительских прав и других.

Ранее сообщалось, что в России могут быть введены патенты с электронным носителем информации, которые будут выдаваться приезжающим на заработки мигрантам. В МВД рассказали, что в настоящее время проводится подготовка нормативно-правовой базы по этому вопросу.