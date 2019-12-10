https://static.news.ru/photo/bd5e96a6-1b13-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали безработную женщину, которую подозревают в убийстве мужа. Об этом во вторник, 10 декабря, журналистам рассказали представители городской полиции.

Тело мужчины с колото-резаным ранением в области груди было обнаружено накануне. Супругу потерпевшего задержали на месте.

Как выяснилось, женщина 1977 года рождения во время ссоры с мужем ударила его ножом в грудь. Рана оказалась смертельной, — приводит слова источника в правоохранительных органах АГН «Москва».

В отношении женщины в настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве сестры.