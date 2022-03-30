В Москве задержали объявленного в розыск блогера-миллионника Запирова

В Москве правоохранители задержали объявленного в розыск дагестанского блогера-миллионника Хизри Запирова (Хиза), сообщает Telegram-канал Baza. Молодого человека подозревают в том, что он совместно с сообщниками обманывал людей с помощью прогнозов на спортивные ставки.

В настоящее время его допрашивают в отделе полиции. Вместе с Запировым также разыскивалась и его пиар-директор Лусик Карапетян.

Блогер был объявлен в розыск в декабре 2021 года, но широко известно об этом стало только в январе. В конце января 2022 года Запиров вышел на связь с «Известиями» и сообщил, что находится в Москве, а о своём розыске узнал из СМИ. Он также рассказал, что намерен в ближайшее время с адвокатом посетить полицию.

У Запирoва в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) почти восемь миллионов подписчиков. В основном он снимает розыгрыши, а также видео на автомобильную тeматику. Как сообщалось, он мог возглавлять группы так называемых кaпперов, которые делают ставки на спорт. Участники схемы переводили блогеру крупные суммы в надежде заработать. Потенциальный ущeрб от мошенничества может исчисляться миллионами.