В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в банке

https://static.news.ru/photo/699c568c-4828-11eb-8100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу при попытке ограбления банка в районе станции метро Павелецкая.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. <...> 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Инцидент в одном из московских банков произошёл 22 декабря. Мужчина сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в здании банка, после чего скрылся с места происшествия, ничего не забрав. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти подозреваемого спустя трое суток после инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу рядом со школой из-за катания девушки на «ватрушке» по снегу.