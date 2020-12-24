В Москве задержали мужчину, утверждавшего, что у него бомба

https://static.news.ru/photo/0a9a0fda-45f3-11eb-a8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали на Поварской улице в Москве неизвестного мужчину. Он вышел на улицу с плакатом и утверждал, что у него есть бомба. В руках у мужчины находилась сумка. Он грозился совершить противоправные действия.

В настоящее время мужчина задержан и отправлен в отдел полиции. По предварительной информации, взрывчатых устройств и веществ у него не было, — рассказал источник журналистам ТАСС.

Мотивы задержанного неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

Как писал NEWS.ru, 20 декабря неизвестный злоумышленник «заминировал» столичный аэропорт Домодедово. Кинологи и сотрудники экстренных служб проверили здание, но не нашли никаких опасных предметов.

Волна анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, самолётах и на других объектах наблюдается в России с ноября 2019 года. ФСБ установила, что большинство из этих звонков совершается из-за границы.

В сентябре неизвестные заявили о минировании ТЦ «Охотный ряд». Были эвакуированы более двух тысяч человек, сообщение оказалось ложным. В конце октября злоумышленники сообщали об угрозах минирования больниц в столице, но ни один случай не подтвердился.