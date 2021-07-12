В Москве задержали двух человек с оппозиционными флагами Белоруссии

Двух болельщиков с бело-красно-белыми флагами задержали на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Инцидент
Задержанные оставлены в участке полиции до утра, завтра состоится суд.
РБК
Бело-красно-белые флаги летом 2020 года использовали представители белорусской оппозиции, протестовавшие против результатов выборов президента страны. По официальным данным, тогда победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти более 25 лет. Согласно подсчёту ЦИК страны, он набрал 80% голосов избирателей. Его ближайшая преследовательница, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская набрала 10% голосов.