В Москве задержали двух человек с оппозиционными флагами Белоруссии

Двух болельщиков с бело-красно-белыми флагами задержали на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Инцидент произошёл во время матча по пляжному футболу Белоруссия — Швейцария. По имеющимся данным, задержанных обвиняют в использовании незарегистрированной символики на спортивном мероприятии. Сообщается также, что полиция составила протокол о нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных мероприятиях.

Задержанные оставлены в участке полиции до утра, завтра состоится суд.

РБК сообщает , что в пресс-службе ГУ МВД по столице заявили, что такая информация им не поступала.

Бело-красно-белые флаги летом 2020 года использовали представители белорусской оппозиции, протестовавшие против результатов выборов президента страны. По официальным данным, тогда победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти более 25 лет. Согласно подсчёту ЦИК страны, он набрал 80% голосов избирателей. Его ближайшая преследовательница, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская набрала 10% голосов.