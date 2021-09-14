В Москве задержали четверых руферов, залезших на звезду главного здания МГУ

В Москве полиция задержала четырёх руферов, залезших на звезду главного здания МГУ. На них составлены административные протоколы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Москве в День города. Руферы залезли на звезду главного корпуса МГУ, шпиль которого имеет высоту 26 метров.

На руферов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя правоохранительных органов, руферов отпустили. Им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что на звезду главного здания Московского государственного университета (высота 240 метров) в День города, 11 сентября, залезли более 20 человек. Они дождались, пока охранник разгадает судоку и ляжет спать, незаметно прошли мимо него, затем по лестнице дошли до последнего этажа, где все двери были открыты.