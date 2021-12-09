В Москве забили до смерти бывшего замминистра энергетики

В Москве после жестокого избиения скончался бывший первый заместитель министра энергетики России Леонид Тропко. Нападение на него произошло ещё в ноябре, и всё это время он с многочисленными травмами находился в больнице. Избиению предшествовал конфликт бывшего чиновника с молодым человеком из-за подъездной двери, сообщает «МК». По данным издания, нападавшим оказался близкий друг актёра Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский, сам он данную информацию опровергает.

Всё произошло возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова в Москве 18 ноября. Арендующий в этом доме квартиру Нейжмак поспорил с выходящим из подъезда Тропко. Последнему не понравилось, что молодой человек подставил камень к двери подъезда, чтобы та не закрывалась. Будучи старшим по подъезду, экс-замминистра попытался объяснить, что от этого дверь ломается. В ответ, по данным «МК», тот пообещал расправиться с ним. Позже, когда пенсионер пошёл выгуливать собаку, неизвестный свалил его с ног и принялся наносить удары.

С тяжёлыми травмами головы и переломом глазницы 69-летнего мужчину госпитализировали. 7 декабря он скончался в больнице.

Сам Нейжмак-Иорданский по телефону заявил корреспонденту «МК», что его никто не задерживал и к данному происшествию он отношения не имеет. В то же время РЕН ТВ сообщает, что Нейжмак-Иорданский уже признался в избиении и с него взяли подписку о невыезде.

Ранее столичная полиция объявила в розыск участников драки в одном из подземных переходов метро. Оперативники проводят проверку по видеоролику, размещённому в Интернете. По предварительным данным, трое неизвестных, вероятно, трудовых мигрантов, избили 5 декабря мужчину, заступившегося за прохожих, при этом нападавшие применяли насилие и к случайным очевидцам, попытавшимся их остановить.