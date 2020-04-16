В Москве выписали 12 тыс. штрафов на 50 млн руб. за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ede03462-7fe8-11ea-b40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов в Москве составили 12 тысяч протоколов на 50 миллионов рублей. Все они выписаны за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

В период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тысяч протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 миллионов рублей, — цитирует министра правительства Москвы РИА Новости.

Ранее он сообщил, что в столице за прошедшие сутки было оштрафовано порядка 213 человек. Однако на данный момент ещё не ведётся статистика по нарушениям, которые связаны с перемещением граждан на машинах без пропусков.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы и гости столицы в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа продолжают часто нарушать режим самоизоляции.