В Москве вынесли приговор мужчине, избившему сына железной трубой

https://static.news.ru/photo/79f7a670-3e01-11eb-9e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, избивший сына металлической трубой за отказ отжиматься, осуждён на 3,5 года заключения в колонии общего режима.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, передаёт РИА Новости. Инцидент, ставший поводом для судебных разбирательств, произошёл в апреле на западе Москвы.

В социальных сетях распространилось видео, где мужчина приказывает ребёнку лет семи-восьми отжиматься, а за отказ избивает его руками и трубой. За кадром плачет женщина. Вскоре правоохранительные органы установили личность героя ролика, его арестовали.

В СК отмечают, что обвиняемый признал свою вину. Кунцевский суд, в свою очередь, признал мужчину виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в Тульской области подростки сняли на видео, как девочка жестоко избила свою сверстницу. СК РФ начал проверку по факту появления ролика в соцсетях. Ведомство установило, что инцидент произошёл 9 декабря в городе Киреевске. СК по итогам проверки намерен дать юридическую оценку работе сотрудников органов по профилактике правонарушений среди подростков, сообщал NEWS.ru.