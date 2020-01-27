Хирург-офтальмолог из подмосковного Долгопрудного был найден мёртвым в собственной ванной. Его тело обнаружила тёща, которая проживала в этой же квартире. По некоторым сведениям, медик решил свести счёты с жизнью поле того, как у него диагностировали рак.
По данным «Московского Комсомольца», трагедия
Пожилая женщина рассказала, что незадолго до этого мужчине поставили страшный диагноз. Он переживал, что не сможет работать и содержать семью.
Ранее NEWS.ru писал, что хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Андрей Павленко скончался 5 января. Последние полтора года он боролся с раком желудка. Ежедневно он вёл блог, в котором рассказывал, с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Он призывал всех онкобольных не сдаваться и продолжать лечение.
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