https://static.news.ru/photo/9cd9dd20-4136-11ea-96e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хирург-офтальмолог из подмосковного Долгопрудного был найден мёртвым в собственной ванной. Его тело обнаружила тёща, которая проживала в этой же квартире. По некоторым сведениям, медик решил свести счёты с жизнью поле того, как у него диагностировали рак.

По данным «Московского Комсомольца», трагедия произошла 24 января. Утром жена врача ушла на работу. Сам мужчина заперся в ванной. Почуяв неладное, тёща хирурга стала стучать в дверь. После этого она предприняла попытку открыть замок с помощью кухонного ножа. Отворив дверь, она увидела зятя на полу. Приехавшая на место скорая констатировала смерть.

Пожилая женщина рассказала, что незадолго до этого мужчине поставили страшный диагноз. Он переживал, что не сможет работать и содержать семью.

Ранее NEWS.ru писал, что хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Андрей Павленко скончался 5 января. Последние полтора года он боролся с раком желудка. Ежедневно он вёл блог, в котором рассказывал, с какими трудностями ему приходится сталкиваться. Он призывал всех онкобольных не сдаваться и продолжать лечение.