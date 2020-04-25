В Москве вооружённые грабители стали забирать из магазинов водку

https://static.news.ru/photo/b3628e7a-87a4-11ea-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве полицейские задержали безработного, который, угрожая пистолетом, украл из магазина бутылку водки. Разбойное нападение произошло на юге столицы, и это уже не первый такой случай.

Стоимость похищенного алкоголя составила 317 рублей, передаёт ТАСС. Сумма незначительная, однако уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Теперь мужчине грозит длительный тюремный срок.

За пять дней до этого аналогичный случай произошёл с участием двоих нападавших. Они также угрожали оружием, чтобы похитить товар. Ограничились тремя бутылками водки на общую сумму 986 рублей. Однако вскоре были задержаны.

В предыдущем случае это были несколько безработных, находившихся, по их словам, в Москве проездом. Вскоре появилась информация, что один из них ранее служил в МВД Чечни. Оба нападавших также проходят по уголовному делу о разбое.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне стали реже покупать водку, пиво и виски. В то же время чаще берут игристые вина.