Водитель BMW открыл огонь из травматического пистолета по автомобилю Lada на 3-й Фрунзенской улице в Москве.
Как стало
Ранее NEWS.ru писал, что на Варшавском шоссе в Москве между водителями такси и иномарки произошёл конфликт. В результате скандала владелец зарубежного транспортного средства вышел из себя и открыл стрельбу. Сначала мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в асфальт. Пуля срикошетила в сторону таксиста. В общей сложности водитель выстрелил в сторону оппонента пять раз.
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