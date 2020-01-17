https://static.news.ru/photo/a97ed674-3949-11ea-ac53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель BMW открыл огонь из травматического пистолета по автомобилю Lada на 3-й Фрунзенской улице в Москве.

Как стало известно РЕН ТВ, конфликт произошёл на дороге. В ходе него мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лобовое стекло Lada. Находившаяся в отечественной легковушке женщина не пострадала.

Ранее NEWS.ru писал, что на Варшавском шоссе в Москве между водителями такси и иномарки произошёл конфликт. В результате скандала владелец зарубежного транспортного средства вышел из себя и открыл стрельбу. Сначала мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в асфальт. Пуля срикошетила в сторону таксиста. В общей сложности водитель выстрелил в сторону оппонента пять раз.