В Москве водитель отвлёкся на телефон и сбил ребёнка

В Москве автомобилист отвлёкся на телефон и сбил ребёнка, который вместе с мамой переходил дорогу на пешеходном переходе. При этом водитель проехал на красный сигнал светофора. Ребёнок ехал на самокате, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на девятилетнего мальчика, который в сопровождении мамы пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что ребёнок был госпитализирован, медики диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В каком он сейчас находится состоянии, не уточняется. Также не сообщается, наложены ли какие-либо ограничения на водителя.

Ранее в ДТП с самокатом на юго-востоке Москвы пострадал ребёнок 2,5 года. На улице Вертолётчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин. В момент аварии мальчик находился с бабушкой. Он был госпитализирован с травмами головы.