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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что расследование причин трагедии, произошедшей при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд, может занять до года. Виновникам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Власти полагают, что гибель людей можно было предотвратить.

Политик рассказала, что малому бизнесу, который пострадал из-за случившегося, помогут средствами объёмом $3,2 млн, сообщает Reuters.. Осталось задать вопросы и ответить на них, — сообщила Ардерн репортёрам. Извержение вулкана произошло...