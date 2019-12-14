https://static.news.ru/photo/f50fb0d8-1fca-11ea-b485-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве мужчина погиб под колёсами иномарки. Как сообщили в ГУ МВД России по городу, он переходил дорогу в неположенном месте.
Вечером 15 декабря мужчина 1978 года рождения, управляя своей Toyota Scion, на Хорошёвском шоссе, дом 39, корпус 1 совершил наезд на гражданина 1935 года рождения, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, — приводит «Москва 24» сообщение пресс-службы.
По предварительным данным, мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее россиянин, оказавшийся за рулём автомобиля, сбил насмерть двух дорожных рабочих. Оказалось, что у молодого человека никогда не было водительского удостоверения.