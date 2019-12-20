Проверки снова проходят в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево после анонимных звонков об угрозе взрыва. Сообщения о «минировании» приходят уже в пятый раз.
По словам источника в экстренных службах, эвакуация в воздушных гаванях не проводится.
Также аноним заявил о взрывном устройстве на станции Московского центрального кольца «Андроновка». В настоящее время её проверяют кинологи,
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные продолжают сообщать о взрывных устройствах, заложенных в столичных детских садах и школах. «Заминированы» около десяти средних образовательных учреждений и несколько дошкольных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен