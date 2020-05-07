В Москве вложившуюся в биткоины пенсионерку обманули на 9 млн рублей

https://static.news.ru/photo/5e718d26-9082-11ea-8cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая жительница Москвы увлеклась биржевыми играми с биткоинами, но вместо прибыли лишилась почти 9 млн рублей.

Как стало известно РЕН ТВ, 75-летняя пенсионерка увидела объявление о возможности заработать в Facebook. Перейдя по ссылке, женщина попала на сайт зарубежной компании.

Для биржевых манипуляций женщина установила на планшет специальную программу и стала вкладывать деньги. С середины марта по конец апреля она перечислила около 8,7 млн рублей. Вывести деньги со счёта в личном кабинете программы пострадавшая не смогла и обратилась в полицию.

Официального комментария правоохранительных органов по данному инциденту пока нет.

Ранее директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов сообщил о возможном запрете на выпуск и организацию обращения криптовалюты на территории России. Соответствующее ограничение будет внесено в законопроект «О цифровых финансовых активах», писал NEWS.ru.