В Москве вложившуюся в биткоины пенсионерку обманули на 9 млн рублей

Пожилая жительница Москвы увлеклась биржевыми играми с биткоинами, но вместо прибыли лишилась почти 9 млн рублей.
Как
Для биржевых манипуляций женщина установила на планшет специальную программу и стала вкладывать деньги. С середины марта по конец апреля она перечислила около 8,7 млн рублей. Вывести деньги со счёта в личном кабинете программы пострадавшая не смогла и обратилась в полицию.
Официального комментария правоохранительных органов по данному инциденту пока нет.
Ранее директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов сообщил о возможном запрете на выпуск и организацию обращения криптовалюты на территории России. Соответствующее ограничение будет внесено в законопроект «О цифровых финансовых активах», писал NEWS.ru.
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