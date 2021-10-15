В Москве в такси обнаружили труп мужчины

В Москве в районе Ново-Переделкино на Боровском шоссе в такси обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили источники NEWS.ru.

По их данным, в автомобиле было обнаружено тело таксиста. Предполагается, что он свёл счёты с жизнью. Другие подробности инцидента, на текущий момент, неизвестны.

На месте работают сотрудники оперативных служб города. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Было ли возбуждено уголовное дело — не уточняется.

Ранее в Московской области к пожизненному заключению приговорили таксиста-маньяка. Он подвозил девушек до дома или куда им требовалось, после чего насиловал их. Отмечается, что двух своих жертв он в итоге убил.

До этого в Красноярском крае убили 68-летнюю женщину, работавшую таксистом. По версии следствия, с пенсионеркой с целью ограбления расправился односельчанин. Подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО. Он уже сознался в преступлении. 25-летний житель села Пятково Казачинского района позвонил ей поздно вечером 3 октября и заказал поездку до села Бобровка того же района.