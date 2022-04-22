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Происшествия

В Москве в результате обрушения здания пострадали пять человек

10:42, 23 апреля 2022
В Москве в результате обрушения здания пострадали пять человек Фото: t.me/moscowproc
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В Москве на строительном объекте на Варшавском шоссе произошло обрушение здания, в результате которого пострадали пятеро рабочих. Четверо из них госпитализированы, ещё один человек находится под завалами, сообщает пресс-служба Чертановской межрайонной прокуратуры.

На строительном объекте на Варшавском шоссе произошло обрушение, в результате пострадали пятеро рабочих, четверо госпитализированы в медицинское учреждение, еще один рабочий находится под завалами, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Прокуратура начала процессуальную проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно о ЧП на Гайском ГОКе в Оренбургской области. В результате погибли трое работников. В компании заверили, что обстоятельства и причины произошедшего установит специально созданная комиссия. СКР возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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