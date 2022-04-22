В Москве в результате обрушения здания пострадали пять человек

В Москве на строительном объекте на Варшавском шоссе произошло обрушение здания, в результате которого пострадали пятеро рабочих. Четверо из них госпитализированы, ещё один человек находится под завалами, сообщает пресс-служба Чертановской межрайонной прокуратуры.
На строительном объекте на Варшавском шоссе произошло обрушение, в результате пострадали пятеро рабочих, четверо госпитализированы в медицинское учреждение, еще один рабочий находится под завалами, — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Прокуратура начала процессуальную проверку по факту случившегося.
Ранее стало известно о ЧП на Гайском ГОКе в Оренбургской области. В результате погибли трое работников. В компании заверили, что обстоятельства и причины произошедшего установит специально созданная комиссия. СКР возбудил уголовное дело по факту инцидента.