В Москве в результате обрушения здания пострадали пять человек

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Инцидент, повлёкший гибель трёх работников Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области, нельзя квалифицировать как взрыв, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Там отметили, что тела погибших работников не имеют внешних повреждений, и не стали подтверждать информацию об эвакуации на предприятии.

При заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений <...> Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются, —...