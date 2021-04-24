В Москве в ходе уличной драки применили автомат

https://static.news.ru/photo/889e68e2-a5a5-11eb-836a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка с применением автомата произошла на востоке Москвы. Оружие, впрочем, использовалось не по прямому назначению: один из оппонентов бил прикладом другого, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Инцидент произошёл на улице Авиамоторной. Причиной конфликта стали неоплаченные штрафы на проданном автомобиле. Один мужчина убеждал другого оплатить их, а в качестве аргумента использовал охолощенное оружие.

Сколько именно человек в итоге оказались участниками потасовки, не уточняется. Однако по данным пресс-службы столичного главка МВД, телесные повреждения получили в ходе драки «некоторые её участники». Пострадавшие были направлены в медучреждение, где им оказали помощь.

Информации о задержанных пока не поступало. Правоохранители устанавливают участников инцидента.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы подрались более 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА. Среди участников массового противостояния есть пострадавшие.