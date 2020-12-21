В Москве водитель сбил инспектора ДПС с очевидцами ДТП

https://static.news.ru/photo/975b22d4-4386-11eb-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия ДТП произошла в Купавенском проезде. Сотрудник ГИБДД и очевидцы были сбиты машиной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Отмечается, что автомобиль наехал на сотрудника ГИБДД и очевидцев ДТП, которые уже оказывали помощь инспектору, пострадавшему от того, что его сбила другая машина.

Инцидент произошёл, когда сотрудник полиции производил замеры ранее произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Водитель [Hyundai] вышел из транспортного средства на проезжую часть, для оказания помощи инспектору направились очевидцы происшествия. В этот момент на нескольких человек также был совершён наезд автомобиля Chevrolet, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

При этом автомобиль Chevrolet совершил столкновение с Hyundai, говорится в сообщении. Пострадавшими оказались и сотрудник ГИБДД, и водитель Hyundai, они в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее две легковые машины столкнулись в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате ДТП погибли два человека. В аварию попали машины Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos. В Daewoo водитель скончался, также пострадали трое пассажиров: женщина и двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы с различными травмами. Во второй машине погиб пассажир. Её шофёр и ещё один пассажир были доставлены в больницу с тяжким вредом здоровью, писал NEWS.ru.