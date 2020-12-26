В Москве у американца украли деньги с банковской карты

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Причиной стрельбы на территории Берлина, в результате которой были ранены четыре человека, стала ссора между не установленной на данный момент группой лиц. Об этом журналистам сообщили представители полиции германской столицы.

Ранее стало известно, что стрельба была открыта в районе Кройцберг. Три человека с пулевыми ранениями были найдены неподалёку от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Ещё одного пострадавшего обнаружили в ближайшем канале....