В Москве у американца украли деньги с банковской карты

https://static.news.ru/photo/5c197d54-4761-11eb-8e86-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Гражданина США обокрали в российской столице. Злоумышленники похитили деньги с его пластиковой карточки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился гражданин США 1961 года рождения, который рассказал, что с его банковской карты была похищена значительная сумма денег, — сказал собеседник ТАСС.
Сейчас полицейские выясняют, как грабителям удалось списать деньги в размере примерно 61 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что лимиты на снятие наличных устанавливаются банками в рамках тарифного плана, по которому обслуживается карта. По его словам, чем её статус выше, тем больше денег можно снять за раз, сообщал NEWS.ru.
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