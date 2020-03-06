https://static.news.ru/photo/3f72d6fc-5f9d-11ea-9012-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Тренера московской спортивной секции по карате подозревают в изнасиловании малолетних учениц. На данный момент он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорит старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Заявление на тренера написали родители детей. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

NEWS.ru писал ранее, что таксиста обвинили в растлении школьницы под Калининградом. В России резко возросло число изнасилований в 2020 году. Оно увеличилось на 72,1% по сравнению с январём 2019 года.