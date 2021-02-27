В Москве таксист наехал на пешехода с младенцем

https://static.news.ru/photo/aeceeeb6-78ea-11eb-9cac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Саянской улице водитель такси наехал на пешехода с коляской, в которой находился полугодовалый ребёнок. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает скорая помощь, — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Ранее на юго-западе Москвы водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается. ДТП произошло на Мичуринском проспекте в районе дома 74. На месте аварии работали сотрудники МЧС. Движение было затруднено на один километр, сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

До этого на юго-востоке столицы на Братеевской улице возле дома 29А столкнулись сразу пять автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие. В департаменте городского департамента транспорта обратились к горожанам с призывом быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время на улице очень скользко и снежно, писал NEWS.ru.