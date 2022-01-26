В Москве студент из Египта напал с ножом на соседа по общежитию

В Москве задержали студента из Египта, напавшего с ножом на своего соседа по комнате в общежитии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, рассказали ТАСС в столичном главке Росгвардии.

Инцидент произошёл в одном из общежитий на улице Академика Волгина. В ходе конфликта гражданин Египта нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом в область лица. Пострадавший также является иностранцем.

Египтянин был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан полиции. Второго участника конфликта госпитализировали .

Ранее сообщалось, что в Воронеже гражданин США напал на сотрудника полиции после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. В отношении американца возбудили дело о применении насилия к представителю власти. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.