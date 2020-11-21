В Москве старшая бортпроводница похитила часы пассажира

https://static.news.ru/photo/7e1ce4fe-2bf0-11eb-a4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве заведено уголовное дело в отношении старшей бортпроводницы одной из авиакомпаний, которая похитила часы у одного из пассажиров.

Как уточняется, инцидент произошёл во время полёта. Потерпевший летел из Сочи в Москву. После прибытия в столицу мужчина обнаружил, что у него пропали фирменные часы Garmin, передаёт РЕН ТВ.

В конечном итоге выяснилось, что в деле замешана старшая бортпроводница. В ходе следственных мероприятий было установлено, что пропажа находилась у неё дома в Королёве. Правоохранители изъяли дорогостоящие часы у злоумышленницы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Липецке местный житель по найму сделал ремонт в чужой квартире и вынес из жилища стиральную машину.

Инцидент произошёл на Звёздной улице. Так, один из горожан нанял 36-летнего мужчину для выполнения ремонтных работ. Злоумышленник имел неограниченный доступ в квартиру и, воспользовавшись случаем, решил незаконно обогатиться.