В Москве спортсменка проехала на «красный» и опрокинула скорую помощь

В Москве произошло крупное ДТП на Щёлковском шоссе. Спортсменка проехала на красный свет на автомобиле «Лексус» и в результате опрокинула автомобиль Скорой помощи. Об этом сообщает Mash.

Личность виновницы ДТП установлена - ею является 22-летняя Алиса Олейник, член Федерации конного спорта России и участница чемпионата по конкуру. Девушка "пролетела" на красный свет, не заметив автомобиль СМП, который в это время ехал навстречу со включёнными сиреной и световым оповещением.

Момент столкновения двух машин попал на видео. В кадре видно, что авто медиков от сильного удара опрокинулось на бок и от него отлетели несколько деталей. Очевидцы событий сразу же бросились на помощь пострадавшим. При этом машина девушки хоть и пострадала, но продолжила движение.

В результате, пострадали водитель машины СМП и два фельдшера. Их доставили в больницу с сотрясениями мозга и ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма). Уточняется, что на виновницу аварии уже составили протокол о проезде на красный свет светофора. Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее девять человек, из которых трое — дети, пострадали в ДТП в Удмуртии. Участниками массовой аварии стали два грузовика и два легковых автомобиля.