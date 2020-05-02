В Москве совершено нападение на полицейского

https://static.news.ru/photo/1cdbc8fc-8c74-11ea-b40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову, полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции.

Вблизи жилого дома по улице Вешняковская им был остановлен мужчина 1979 года рождения для проверки документов, — цитирует её агентство.

Отмечается, что мужчина стал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции. Нападавший задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку

Как писал NEWS.ru, 13 апреля пьяный мужчина в Новой Москве набросился на полицейского и попытался его задушить. Инцидент произошёл на улице Чапаева в Щербинке.

Нападавшим оказался 30-летний безработный, уроженец Дагестана. На мужчину завели административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».