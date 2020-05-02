В Москве совершено нападение на полицейского

Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.
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Вблизи жилого дома по улице Вешняковская им был остановлен мужчина 1979 года рождения для проверки документов, — цитирует её агентство.
Отмечается, что мужчина стал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции. Нападавший задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку
Как писал NEWS.ru, 13 апреля пьяный мужчина в Новой Москве набросился на полицейского и попытался его задушить. Инцидент произошёл на улице Чапаева в Щербинке.
Нападавшим оказался 30-летний безработный, уроженец Дагестана. На мужчину завели административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
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